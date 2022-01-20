Отдых в ночном клубе Лондона беглой афганской элиты и иранского рэпера вызвал гнев в Сети видео
В Сети распространились кадры отдыха беглой афганской элиты в Европе.
По информации афганских СМИ, бывший истеблишмент отдыхает в фешенебельном ночном клубе в центре Лондона.
На кадрах засветились экс-замминистра внутренних дел Хошал Садат, ведущая на RTA Дива Патанг, директор Национального фонда Афганистана Памир Патанг, а также эпатажный иранский рэпер Пуян Мохтари, который является персоной нон грата у себя на родине.
Пуян Мохтари с крестом на шее показывает на камеру неприличные жесты.
Официальный представитель Минобороны «Талибана» Лотфулла Хабиби прокомментировал распространившиеся кадры: «От каких микробов нас спас Всевышний!».
Пользователи сети из Ирана и Афганистана также обрушились с критикой на посетителей лондонского клуба.