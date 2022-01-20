Первые автобусы отправились в Шушу и Агдам фото
Отправился первый пассажирский автобус из Баку в Шушу, который будет курсировать по маршруту Баку - Шуша - Баку, сообщают местные СМИ.
Автобус отправился с Бакинского международного и междугороднего автовокзала в Шушу в 06:30. На линию по маршруту Баку - Шуша - Баку запущены два автобуса.
Также с Бакинского международного и междугороднего автовокзала отправился автобус в направлении Агдама, который будет выполнять рейсы по маршруту Баку - Агдам - Баку.
Отмечается, что на сегодняшний день продано около 400 билетов на регулярные автобусные рейсы по маршруту Баку - Шуша - Баку. Билеты на все рейсы в указанном направлении до 15 февраля распроданы.