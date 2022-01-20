Отправился первый пассажирский автобус из Баку в Шушу, который будет курсировать по маршруту Баку - Шуша - Баку, сообщают местные СМИ.

Автобус отправился с Бакинского международного и междугороднего автовокзала в Шушу в 06:30. На линию по маршруту Баку - Шуша - Баку запущены два автобуса.