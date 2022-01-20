На освобожденных территориях нашли еще 4 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

В ходе мероприятий, проведенных агентством, c 17 по 22 января в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах обнаружено и обезврежено 3 противопехотных мины, одна противотанковая мина и 9 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего от мин и боеприпасов очищено 67,4 га земли.