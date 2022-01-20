В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 612 самоубийств и попыток суицида. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам прошлого года.

К.Алиев отметил, что по всем этим фактам были возбуждены уголовные дела.

«В общей сложности 6 человек привлечены к следствию в качестве обвиняемых, дела пятерых направлены в суд, один человек находится под следствием», - сказал генпрокурор.