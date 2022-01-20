У президента Армении еще есть время отозвать прошение об отставке

"Если президент Армении Армен Саркисян в недельный срок не отзовет свое заявление об отставке, председатель Национального собрания подпишет протокол о прекращении его полномочий, отставка будет считаться принятой с момента опубликования". Об этом, как передает aysor.am, заявил председатель НС Ален Симонян.

Напомним, вчера президент РА подал прошение об отставке.

"Согласно регламенту НС, если в течение недели после объявления об отставке соответствующее должностное лицо отзывает свое заявление об отставке с письменным заявлением, об этом заявляет председатель НС. А если он не отзывает заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и публикуется председателем НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола", - сказал Симонян.