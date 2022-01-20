«У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине» , - со слезой во взоре написал он в своем заявлении.

Должность армянского президента – одна из самых бесполезных. В действующей конституции Армении ему отводится достаточно церемониальная роль. Свадебный генерал, говорящая голова, ходячий символ чего-то там – назовите как угодно, суть от этого не сильно изменится.

Тон понятен - уходящему Саркисяну очень хочется, чтобы его отставка выглядела как трагедия всей страны. Вот только поверить в это сложно, ведь ни для кого не секрет - все мы иногда по тем или иным причинам привираем, но вот армянские политики - врут всегда. Нужно напомнить, когда он стал президентом: было это в 2018 году в ходе конституционной реформы, которая и превратила Армению из полупрезидентской в чисто парламентскую республику.

То есть усаживаясь в президентское кресло, он должен был прекрасно понимать, куда он пришел, не испытывая иллюзий об объеме собственных полномочий. И теперь он требует от остальных поверить в то, что четыре года занимал эту должность – и о своей декоративной функции даже не догадывался. Болел за страну, все делал для ее блага – и тут внезапно обнаружил, что «некими политическими силами» связан по рукам и ногам.

Мало того, эти «политические анонимы», по его словам, превратили институт президентства в «объект сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов». Да так, что «забота» обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье», - стенает Саркисян.

И снова мы должны поверить. На этот раз в то, что вот сидел он у себя в офисе, никого не трогал, инструментов для вмешательства в политику никаких не имел – и тут внезапно завились вокруг него темные анонимные силы, да и начали злобно клевать ему печень.

Разумеется, так не бывает. И Саркисян далек от того образа, который он пытается сейчас пред нами слепить. Ничего безобидного и бездеятельного там отродясь не было. Не будем сейчас о клане, интересы которого все время пребывания на своем посту продвигал, лоббировал и отстаивал Саркисян – это отдельная и крайне интересная тема. Но для нас сегодня куда важнее другое: главной мечтой уходящего президента было движение Армении на Запад и решение всех армянских проблем именно с ним.

Занимая свой пост, Саркисян всерьез рассчитывал на то, что ему как ставленнику диаспоры удастся стать в армянской элите значимой фигурой. Западника Саркисяна привели в период правления славянофила Саргсяна, дабы разбавить состав прежней элиты.

Затем свершилась революция, но ему не удалось переиграть даже случайного премьера Пашиняна, как минимум – превратить его в управляемого и ведомого народного трибуна.

Московские соглашения по урегулированию в Нагорном Карабахе, к процессу заключения которых Саркисяна просто не допустили, стали мощным ударом по экс-президенту и его клану. А уж последующие перестановки в военных кругах, курс на нормализацию отношений с Турцией и прочие ходы Пашиняна – и вовсе не оставили ему надежд сыграть сколь-нибудь значительную роль.

Что вовсе не означает его окончательный уход из политики. Амбиций и надежд у него не убавилось. «Сегодня как никогда нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться», - написал он в своем заявлении об отставке.

Прямо давая понять, что рассчитывает вернуться. И воплотить в жизнь те зловещие планы, которые ему не удалось реализовать в этот президентский срок.