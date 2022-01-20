Саакашвили вновь будут судить без его участия
Сегодня в Тбилисском городском суде состоится очередной процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу захвата телеканала «Имеди» и массовом разгоне протестующих.
Согласно информации, сам бывший президент не будет присутствовать на сегодняшнем заседании.
Отметим, что Саакашвили предъявлено обвинение по статье, которая предусматривает злоупотребление служебным положением, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства, и предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.