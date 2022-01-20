Светопреставление: в Германии 125 священников совершили массовый каминг-аут

В Германии 125 священников-католиков, референтов общин, преподавателей и сотрудников церковной администрации заявили о своей принадлежности к сообществу ЛГБТК+, передает DW.

Они также призвали других католиков присоединиться к инициативе #OutInChurch.

Согласно требованиям принявших участие в акции, католическая церковь должна прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения, кроме того, дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности должны быть исключены из церковного учения.

По словам священника Бернда Мёнкебюшера, который в 2021 году инициировал благословение для гомосексуальных пар, акция каминг-аута в церковной среде была вдохновлена примером прошлого года, когда 185 немецких актрис и актеров рассказали, что они геи, лесбиянки, бисексуалы, транс- квир-, интерсекс- и небинарные люди.