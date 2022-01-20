В Ираке уничтожены главари ИГИЛ

Иракские ВВС и армейские подразделения уничтожили к северу от Багдада 7 боевиков террористической группировки "Исламское государство", в том числе двух главарей экстремистов. Об этом, как передает новостной портал SHAFAQ News, заявил представитель командующего вооруженными силами республики Яхья Расул.

Расул отметил, что четверо террористов были ликвидированы в результате ударов иракских истребителей F-16 в районе горного массива Макхуль в провинции Салах-эд-Дин. Выследить их помогли сотрудники Федерального агентства разведки и расследований при МВД республики.

Кроме того, по его словам, эти воздушные рейды стали продолжением операции, которая проводилась в районе расположенного неподалеку города Эль-Хадр (Хатра, провинция Найнава). Там были уничтожены еще трое экстремистов, в том числе двое главарей ИГ с поясами смертников.

Напомним, боевики ИГИЛ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.