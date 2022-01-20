В Иране вновь сожгли памятник Касему Сулеймани видео
В городе Дехакан провинции Исфахан неизвестные сожгли памятник Касему Сулеймани, сообщает телеграм-канал Azad İran.
Ведется розыск причастных к поджогу лиц.
Это уже второй случай поджога памятника командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, убитого в результате американского авиаудара в Ираке.
Ранее 5 января, в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария неизвестные устроили пожар у памятника генералу Касему Сулеймани. Инцидент произошел всего через несколько часов после открытия памятника в административном центре провинции - городе Шехре-Корд.