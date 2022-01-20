Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Не въезжайте в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной», — отмечается в сообщении. Там же указано, что в РФ существует опасность «возможных преследований граждан США». Лучше не посещать РФ из-за «ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, из-за терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства», подчеркивается в заявлении Госдепа, которое цитирует «Росбалт».

Отмечается, что «граждане, находящиеся в РФ или рассматривающие возможность поездки в страну, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и существует повышенная напряженность».