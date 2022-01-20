Генпрокурор об имуществе обвиняемых за рубежом

«Начат процесс конфискации у обвиняемых лиц имущества в зарубежных странах». Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам прошлого года.

По словам К.Алиева, в результате предпринятых в прошлом году мер по выявлению и отслеживанию активов в сфере специальной конфискации установлено 227 объектов недвижимости, 83 земельных участка, 314 транспортных средств, 51 карточный счет и 22 расчетных счета в различных банках, принадлежащие обвиняемым. Фактически было обнаружено 109 транспортных средств и 12 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемым.

«В то же время приняты необходимые меры по конфискации имущества, находящегося за рубежом», - отметил генпрокурор Азербайджана.