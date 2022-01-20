Арестован глава Yeniavaz.az. За дезинформацию и оскорбления

С целью предотвращения публикаций, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также на укрепление обороноспособности государства, в Генеральную прокуратуру были приглашены размещавшие такие публикации в социальных сетях. В отношении них были приняты предусмотренные законом меры.

Пользователи социальных сетей Мирзали Ялчин Яшар оглу, Гусейнов Ильхам Тельман оглу, Аббаслы Низами Асадулла оглу, Исаев Афган Анвар оглу и Азадов Расим Алиф оглу в порядке, предусмотренном статьей 21 закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре», были предупреждены о недопустимости подобных действий.

За распространение запрещенных материалов, за призывы, направленные на оказание давления на демократические институты, нарушение деятельности государственных органов, снижение уровня управления в стране, а также за размещение в социальной сети Facebook информации оскорбительного или клеветнического характера в отношении Алиева Намига Самед оглу начато производство по делу об административном правонарушении по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных проступках, а затем дело было направлено в Бинагадинский районный суд города Баку для рассмотрения. Согласно решению суда, в отношении Намига Алиева избрано наказание в виде административного ареста сроком на 1 месяц.

Отметим, что Намиг Алиев является руководителем сайта Yeniavaz.az.