Иранский министр посетит освобожденные территории Азербайджана

Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми сегодня прибудет в Азербайджан, передает Tasnim.

В рамках визита глава иранского ведомства проведет ряд двусторонних встреч с официальными лицами Азербайджана. На повестке дня - обсуждение сотрудничества в области транзита и реализации совместных инфраструктурных проектов двух стран.

Также министр Гасеми планирует посетить освобожденные территории Азербайджана и ознакомиться со строительством автомобильного моста через реку Астарачай.