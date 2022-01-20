ЕС не будет эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины: не видит для этого причин

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник не будут принимать конкретных решений о возможных санкциях против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, пишет ТАСС.

"Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций - это сложный процесс", - сказал он.

Кроме того, Боррель отметил, что ЕС не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины, не видит для этого причин.