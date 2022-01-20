«Омикрон» может стать «началом конца» пандемии

Омикрон-штамм коронавируса может стать «началом конца» пандемии. Об этом заявила эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер агентству DPA.

«Честно говоря, я предполагаю, что «омикрон» - это начало конца. Однако никто не может делать подобные прогнозы наверняка, тем не менее это соответствует тому, что известно о других пандемиях. Все они рано или поздно заканчивались. Конец пандемии может наступить к началу 2023 года. Конечно, всегда можно изображать все в черном цвете и видеть опасность, но данных о том, что мы еще десять лет будем находиться в этом состоянии, ни у кого нет», - цитирует Гертнер ТАСС.

Вирусолог пояснила, что болезнь, которая вначале была серьезной, становится менее опасной, но легче передающейся: «Вирусы имеют преимущество в распространении, если они почти неактивны, но легко передаются. Так что неудивительно, если дела пойдут именно в этом направлении».