Генпрокурор о мерах в отношении лиц, допустивших негативные действия в соцсетях

«В прошлом году в связи с мерами надзора по внеуголовному производству в отношении лиц, допустивших негативные действия в социальных сетях, вынесено 21 предупреждение и 43 представления». Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам прошлого года.

По словам главы ведомства, в 2021 году возбуждено 131 административное производство о нарушении режима карантина, охраны здоровья, нарушения прав граждан в сфере трудового законодательства, экологических правонарушений и иных административных правонарушений, которые направлены в суды и государственные органы для рассмотрения. В виде административной меры взыскания наложен штраф в размере 261 544 манатов. Кроме того, за отчетный период возбуждено 45 уголовных дел.

«В целях защиты прав детей в суды подано 12 гражданских исков об ограничении прав родителей», - отметил Кямран Алиев.