«Если у Армении будет маленькая армия и если Армения по мобилизации не сможет выставить больше двухсот тысяч человек, то в общем-то результаты следующей войны, не дай бог, конечно, будут очень плачевными для Армении». Об этом заявил директор Центра анализа стратегий и технологий, российский военный эксперт Руслан Пухов в беседе с армянским журналистом Аршалуйсом Мгдесяном на YouTube-канале CivilNet.

«Никакая Россия, никакие Соединенные Штаты, никакой третий игрок, если его там себе нафантазировать в виде Франции или какой-нибудь еще страны Запада, не будет воевать за армянские границы. Поэтому сильные вооруженные силы - это просто единственный выход для Армении. Скажу больше, в рамках тотальной войны нужно быть готовыми… поставить под ружье, скажем, 200-250 тысяч человек. Совершенно очевидно, что Азербайджан сможет выставить и 350».