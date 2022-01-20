Великобритания вслед за США эвакуирует дипломатов из Украины

Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на собеседников из числа чиновников.

"Некоторых сотрудников посольства и членов их семей вывозят из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

Как отметили в британском внешнеполитическом ведомстве, конкретных угроз дипломатам не поступало, однако было принято решение, что около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. При этом диппредставительство в Киеве продолжит свою работу.

Накануне Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства.