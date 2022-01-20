Суд не выпустил экс-главу минобороны Армении Тонояна из-под стражи
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян останется под арестом. Соответствующее решение принял сегодня суд общей юрисдикции Еревана. Об этом сообщил журналистам адвокат экс-министра Сергей Ованнисян.
"Суд решил отклонить наше ходатайство и оставить под арестом Давида Тонояна. Мы собираемся обжаловать данное решение в Апелляционном суде", - отметил адвокат.
Согласно решению суда, под стражей также останутся бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Степан Галстян и несколько других фигурантов дела.
30 сентября 2021 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать Тонояна на два месяца. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд армии.