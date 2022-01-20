Вместо зятя Назарбаева назначили Ибуллу Серди
«Ибулла Серди назначен исполняющим обязанности председателя правления компании QazaqGaz (АО «КазТрансГаз»)». Об этом говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи, передает «Спутник Казахстан».
Решением от 14 января были внесены следующие изменения в состав правления компании:
- исключен председатель правления Кайрат Шарипбаев;
- исполняющим обязанности председателя правления назначен Ибулла Серди.
Отмечается, что 58-летний Кайрат Шарипбаев в середине января был освобожден от должности председателя правления национальной компании QazaqGaz, которым он руководил с 2020 года. СМИ утверждают, что Шарипбаев является гражданским мужем старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой.