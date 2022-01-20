Посольство США в Беларуси обратилось к американцам из-за ситуации в регионе
Посольство США в Беларуси призвало американцев сохранять осторожность из-за «необычной военной активности» России, передает издание «Газета».
«Необходимо проявлять повышенную осторожность и бдительность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Беларусью», — говорится в публикации на сайте американского посольства.
Согласно сообщению, диппредставительство посоветовало соотечественникам рассмотреть возможность покинуть Белоруссию при возникновении любой чрезвычайной ситуации.