Генпрокурор об усилении международного сотрудничества во время пандемии
«Несмотря на пандемию COVID-19, органы прокуратуры усилили международное сотрудничество». Об этом заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев на заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2021 года.
Он отметил, что, несмотря на связанные с пандемией коронавируса трудности в прошлом году, укреплены отношения с соответствующими зарубежными органами и международными организациями для повышения международного престижа прокуратуры.
Двусторонние документы о сотрудничестве подписаны с генеральными прокуратурами России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Следственным комитетом Беларуси. В Баку состоялось первое заседание Совета генеральных прокуроров стран - членов Организации тюркских государств, в рамках которой был учрежден Совет.
«Как проявление эффективного сотрудничества организации с зарубежными партнерами скрывающиеся за границей 32 человека, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, задержаны и экстрадированы в нашу страну», - заявил Кямран Алиев.