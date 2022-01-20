Генпрокурор об усилении международного сотрудничества во время пандемии

«Несмотря на пандемию COVID-19, органы прокуратуры усилили международное сотрудничество». Об этом заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев на заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2021 года.

Он отметил, что, несмотря на связанные с пандемией коронавируса трудности в прошлом году, укреплены отношения с соответствующими зарубежными органами и международными организациями для повышения международного престижа прокуратуры.