«Омикрон» передается через глаза

Омикрон-штамм коронавируса может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Вирус может попасть в организм через глаза, так как одним из признаков инфицирования является развитие конъюктивита с последующими головными болями и насморком. Сегодня в целом пока мало информации о том, какая точно симптоматика характерна для «дельты» и «омикрона», - сказал специалист.