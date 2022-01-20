Швеция не собирается вступать в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, выступая на заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, заявила об отсутствии у страны планов запрашивать членство в НАТО, передает RT.

«В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО», - заявила она.

При этом представители Швеции и Финляндии в ходе встречи с генсеком НАТО намерены обсудить, что для двух стран важно в любой ситуации «иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, и подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.