Синоптики о погоде в Баку на завтра
Во вторник, 25 января, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - 6-8°, в Баку ночью - 1-3° тепла, днем - 6-8°. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
25 января на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеофакторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидаются осадки и туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.