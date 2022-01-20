«Азеригаз» выслушает проблемы предпринимателей Мингячевира
Руководство производственного объединения «Азеригаз» в рамках акции «Открытый микрофон» встретится в городе Мингячевир с предпринимателями, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.
Согласно информации, руководство ПО «Азеригаз» ответит на интересующие предпринимателей вопросы на акции, которая состоится по адресу: город Мингячевир, проспект Наримана Нариманова.
«Передвижная приемная» 26 января с 15:00 до 17:00 будет в распоряжении предпринимателей. Любые предложения и проблемы будут разъяснены на месте, а также приняты соответствующие решения.