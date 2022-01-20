Соратник Пашиняна: президент Армении не отличается патриотизмом, и его отставка была ожидаемой
«Армен Саркисян говорит об отсутствии механизмов влияния, но разве, вступая в должность, он не знал, какие у него будут конституционные полномочия? Он что, на протяжении четырех лет знакомился с Конституцией?», - заявил депутат парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» олигарх Хачатур Сукиасян.
По его словам, отставка президента Саркисяна была добровольной и прогнозируемой.
«На президента не оказывалось давление, он добровольно подал в отставку, и премьер Никол Пашинян не принуждал президента покинуть пост», - сказал Сукиасян.
Причину отставки соратник Пашиняна усматривает в личных качествах президента страны. По его мнению, Саркисян не отличается патриотизмом и сердечностью.
«Чтобы многое понять о человеке, нужно выяснить, где находится его капитал. Если армянин 90% своего капитала хранит за рубежом, то из этого можно сделать вывод, как сильно он верит в будущее страны», – считает политик.
Кроме того, по мнению депутата-олигарха, нужно изучить расходы президента на заграничные поездки, а также вопрос о том, какую пользу стране принесли эти визиты.
Что касается слухов о том, что президент подал в отставку из-за политической ситуации в Армении, то, как отметил Сукиасян, «Саркисян никоим образом не был вовлечен в политические процессы, его это не касалось».