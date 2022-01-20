Соратник Пашиняна: президент Армении не отличается патриотизмом, и его отставка была ожидаемой

«Армен Саркисян говорит об отсутствии механизмов влияния, но разве, вступая в должность, он не знал, какие у него будут конституционные полномочия? Он что, на протяжении четырех лет знакомился с Конституцией?», - заявил депутат парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» олигарх Хачатур Сукиасян.

По его словам, отставка президента Саркисяна была добровольной и прогнозируемой.

«На президента не оказывалось давление, он добровольно подал в отставку, и премьер Никол Пашинян не принуждал президента покинуть пост», - сказал Сукиасян.