Лукашенко: пока я президент, никто не сможет оккупировать Беларусь
«Нынешнее руководство Беларуси никогда не допустит оккупации страны». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.
Глава белорусского государства отметил, что никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками, но с удивлением прочитал об оккупации Беларуси.
«Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена оккупация Беларуси?», - спросил Лукашенко у председателя Госпогранкомитета.
По словам Лукашенко, в СМИ постоянно муссируют тему белорусско-российских учений, подсчитывая, сколько военнослужащих из России прибудет в Беларусь. Причем учения там называют «планом оккупации». С такой формулировкой, в частности, выступил писатель Зенон Позняк.
«Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси, и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я президент, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме», - подчеркнул белорусский лидер.