Лукашенко: пока я президент, никто не сможет оккупировать Беларусь

«Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена оккупация Беларуси?», - спросил Лукашенко у председателя Госпогранкомитета.

По словам Лукашенко, в СМИ постоянно муссируют тему белорусско-российских учений, подсчитывая, сколько военнослужащих из России прибудет в Беларусь. Причем учения там называют «планом оккупации». С такой формулировкой, в частности, выступил писатель Зенон Позняк.

«Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси, и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я президент, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме», - подчеркнул белорусский лидер.