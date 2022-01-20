Жители Шабрана в чайхане курили «травку» и играли в азартные игры

В Шабранском районе задержаны игравшие в азартные игры.

Как сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД, 23 января сотрудники Шабранского РОП задержали местных жителей Руслана Алекперова, Эльмана Гаджиева, Намига Гараева, Интигама Гаразаде, Джошгуна Талыбова и Эльвина Алиева, которые играли в азартные игры в одном из чайных домов на территории района.

При личном досмотре в отделении полиции у Дж.Талыбова была обнаружена и изъята марихуана. По фактам ведется расследование.