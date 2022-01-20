Около 30 кг наркотиков взяли на азербайджано-иранской границе
Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду наркотических веществ через государственную границу Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.
22 января на служебной территории погранотряда «Горадиз» близ села Шихалыагалы Джебраильского района пограничным нарядом пресечена попытка нарушения государственной границы со стороны Ирана.
Согласно информации, пограничники задержали двух нарушителей границы, одному из которых удалось скрыться. На месте происшествия был задержан гражданин Ирана Асадли Али Худаверди, 1985 года рождения. При досмотре на месте задержания в двух пакетах были обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные таблетки общим весом 29 кг 925 г (16200 г марихуаны, 7444 г героина, 3545 г метамфетамина, 440 г терьяка и 1680 единиц «метадона-40»).
По факту продолжаются оперативно-следственные действия.