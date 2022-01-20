И Франция эвакуирует своих дипломатов из Украины

Франция эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины. Как передает ТАСС, об этом сообщил украинский информационный портал "Вести" со ссылкой на источники в украинском парламенте.

Ранее Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников своего посольства. По этой же причине Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства.