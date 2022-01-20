Евгений Бай, автор haqqin.az 14:12

Американские представители в течение всего периода консультаций с российскими дипломатами подчеркивали, что ответ Москве из-за ее военных приготовлений против Украины может быть эффективным лишь в случае монолитного единства США и ЕС. «Я думаю, что цель Москвы — посеять разногласия между нашими странами, но мы не позволим русским сделать это», - заявил во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен. Легко сказать, но трудно сделать. Разногласия Америки с ее европейскими союзниками, а также между самими государствами Старого континента растут и пучатся день ото дня. Речь идет о главной европейской тройке - Германии, Франции и Великобритании. Сначала новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжает проводить «преемственную политику» по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их. Затем Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.

В результате в отношениях между европейцами произошел никогда до этого не виданный конфликт. Королевские военно-воздушные силы Великобритании вынуждены были доставлять в Украину противотанковое оружие в обход Германии, делая крюк через Данию, что на несколько часов увеличило время полета. Любопытно то, что никакого запрета от Берлина на пролет этих военных самолетов не было, но англичане решили подстраховаться. Солидарность и единство западноевропейских стран на фоне предполагаемой угрозы вторжения России в Украину проявились в полной мере! Особую позицию занял и французский президент Эммануэль Макрон. Он призвал ЕС начать свой собственный диалог с Москвой с целью ослабить существующую напряженность. Это, как пишет Washington Post, вносит глубокий раскол в дипломатические усилия США, чтобы единым фронтом заставить Москву начать деэскалацию у границы с Украиной. И у Макрона, и у Шольца есть свои резоны противодействовать американскому натиску.

Францию ждут в апреле президентские выборы, и Макрон хочет выставить себя в качестве ключевого европейского игрока в отношениях с Россией. Германия на 40 процентов зависит от поставок российского газа, и слепое следование нажиму со стороны Вашингтона может резко осложнить ее энергетическое благополучие. Кроме того, у социал-демократов Олафа Шольца сложились давние, достаточно теплые отношения с Россией, на которые вряд ли может повлиять более жесткая позиция «зеленых», которых представляет новый министр иностранных дел Анналена Бербок. Британия - единственная из стран «европейской тройки» традиционно готова следовать в фарватере Вашингтона. Но у премьер-министра Бориса Джонсона – огромная головная боль, связанная с домашними проблемами. Под ним закачалось кресло в связи с обвинениями в участии в вечеринках, в то время как в стране был введен тотальный локдаун. И вот он пускается во все тяжкие, то отменяя карантин в стране, несмотря на все усиливающееся распространение «омикрона», то выдает поистине фантастическую версию того, что задумали злокозненные русские. По ней Россия, не вводя войска на территорию Украины, намерена установить там подчиненное Москве марионеточное правительство.

Но вопросы британских и зарубежных журналистов о том, как возможно сменить власть в Киеве без оккупации страны, остаются без ответа. Более того, Лондон уже «нашел» того, кто возглавит это будущее правительство Украины. Им стал некий Евгений Мураев, бывший молодой депутат украинской Рады, похожий на недавнего выпускника вуза. Сам будущий «президент» Незалежной назвал это сообщение британского МИДа «глупостью» и заявил, что он находится под российскими санкциями, никаких активов на территории России у него нет и никогда не было и что он вообще поддерживает нынешнюю политику Киева. Репризы европейцев лишь веселят российское руководство, которое убеждается в том, что расколоть единый фронт Европы против него проще простого. Путин всегда скептически относился к тому, что Западная Европа может взять курс на конфронтацию с Россией, и для этого у него были все основания. Речь, в частности, идет о том, что в Москве называют «шредеризацией» европейской политики. Бывшие высокопоставленные политики старушки Европы с удовольствием получают приглашение занять места топ-менеджеров в российских компаниях. Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер занимает пост председателя совета директоров российской «Роснефти». Среди членов директоров той же компании в прошлом глава МИД Австрии Карин Кнайсль, в свадьбе которой не так давно участвовал Владимир Путин. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон – член совета директоров крупнейшей нефтегазохимической компании России - «Сибур». Какие еще нужны аргументы, чтобы объяснить уверенность российского президента в том, что Западная Европа против него не пойдет?

Однако отвлечемся от европейских дел. На политическом уровне США тоже нет монолитного единства в отношении того, как следует бороться с гипотетической «российской агрессией» против Украины. Сумбур в головах вызвало заявление Джо Байдена на его пресс-конференции, посвященной первому году в Белом доме. Он на ней сказал, что «небольшое вторжение» России в Украину (minor incursion) вызовет меньшую реакцию в США, чем полномасштабное вторжение России. «Одно дело, если это будет незначительное вторжение и нам придется спорить по поводу того, что делать, а что не делать», - сказал он. Окружение Байдена схватилось за голову: что такое говорит босс? И срочно принялось дезавуировать его слова. Как свидетельствуют на условиях анонимности вашингтонские эксперты, Байдена на неопределенное время теперь «отключат» от микрофона. Одновременно на него усилилось давление военных. Они только что положили план быстрого размещения в странах Восточной Европы около 5 тысяч американских военнослужащих, и молодые члены НАТО - Польша, прибалтийские страны, а также Румыния, в отличие от европейских тяжеловесов, такой шаг только приветствуют.