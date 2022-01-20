Делегация МИД Финляндии на приеме у Закира Гасанова
В понедельник, 24 января, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным директором департамента по России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Марией Лиивала. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.
Поприветствовав гостей, министр обороны подробно проинформировал их о работе, проводимой на освобожденных территориях после победы, одержанной во второй карабахской войне, а также о ситуации на азербайджано-армянской границе.
Закир Гасанов отметил, что азербайджано-финское военное сотрудничество успешно реализуется в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».
В свою очередь, представитель МИД Финляндии подчеркнула важность дальнейшего развития взаимных связей между странами. Стороны также обменялись мнениями о двусторонних отношениях, укреплении мира и стабильности в регионе.