Делегация МИД Финляндии на приеме у Закира Гасанова

В понедельник, 24 января, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным директором департамента по России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Марией Лиивала. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Поприветствовав гостей, министр обороны подробно проинформировал их о работе, проводимой на освобожденных территориях после победы, одержанной во второй карабахской войне, а также о ситуации на азербайджано-армянской границе.