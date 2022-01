Kapital Bank получил три награды от Visa

22-23 января 2022 года Ассоциация банков Азербайджана провела мероприятие для членов экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу. В мероприятии приняли участие и сотрудники Kapital Bank.

В ходе мероприятия Kapital Bank был удостоен специальных наград от Visa в номинациях «Самый инновационный банк» (The most innovative bank), «Банк-лидер в области ApplePay/NFC Pay» (Leadership in tokenization) и «Первый банк в регионе, присоединившийся к платформе VISA B2B Connect» (First Visa B2B Connect service in CEMEA).