Донецкие сепаратисты заявили о подготовке Киева к войне

Милиция так называемой "Донецкой народной республики" получила информацию о подготовке вооруженных сил Украины к активным боевым действиям в Донбассе. О подготовке Украины к наступлению также сообщили в "Луганской народной республике". Об этом пишет Коммерсант.

В милиции заявили, что фиксируют проведение в украинских вооруженных формированиях «мероприятий по подготовке к наступлению». В "ДНР" уверждают, что из госпиталей "досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков", а в танковые батальоны прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники.

По данным милиции "ЛНР", ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.