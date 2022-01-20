Azərlotereya представила новую виртуальную лотерею Ekspres Keno видео
Azərlotereya предоставила возможность выиграть один миллион манатов каждые пять минут. Azərlotereya, которая постоянно радует любителей лотерей новыми играми и увеличивающимися выигрышами, предоставляет для всех еще один уникальный шанс.
Начиная с сегодняшнего дня во всех пунктах Misli можно принять участие в виртуальной лотерее Ekspres Keno, которая дает возможность выиграть один миллион манатов каждые пять минут. Любители лотерей могут испытать удачу, посетив пункты Misli, функционирующие в разных уголках нашего города.
Минимальная стоимость билета виртуальной лотереи Ekspres Keno составляет 1 манат. Участник может выбрать оплату 1, 2, 5 или 10 манатов за один розыгрыш. Принимая участие в розыгрыше в пунктах продаж Ekspres Keno, участнику необходимо отметить выбранные номера на купоне или получить автоматический билет в терминале.
Информация о результатах игры размещается на официальном сайте ОАО «Azərlotereya», www.azerlotereya.com после проведения розыгрыша. Ознакомиться с условиями игры можно перейдя по ссылке: https://azerlotereya.com/en/content/71
Не упустите шанс выиграть 1 миллион манатов, принимая участие в виртуальной лотерее Ekspres Keno.