Отдел экономики 14:53

На портале Организации Экономического Сотрудничества (ОЭСР) опубликовано исследование-описание модели азербайджанских реформ, в рамках создания "дорожных карт" развития национальной экономики. Основным действующим субъектом создания программы стал Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Азербайджана, созданный распоряжением президента Алиева как раз для разработки "дорожных карт".

Мозговой центр: значение ЦАЭРК в азербайджанском консалтинге Появление ЦАРЭК заставило поверить в наличие азербайджанской экономической аналитики. По большому счету, за двадцать лет постсоветской истории отраслевых обзоров и бизнес-консалтинга (1990-е, как переходные годы становления данной сферы вынесем за скобки) на рынке СНГ сумели оформиться устойчивые мозговые центры. Теперь среди них публичные СМИ, если говорить про Россию, это журнал "Эксперт", отраслевая аналитика банков и корпораций, аналитика научно-исследовательских Центров как частных, так и государственных бюджетных институтов. Достаточно широкая палитра, разная по качеству и направленности. В Азербайджане можно выделить аналитику агентств, ряд отдельных авторов, работающих в этой тематике. Если брать качественный отраслевой анализ азербайджанской экономики, что называется "со стороны", то родом из России можно выделить два продукта - это обзоры аналитического департамента Газпромбанка, в отношении Азербайджана, публикующиеся с 2020 года, и продукты независимого ценового агентства Argus, которое освещает товарно-сырьевые рынки каспийско-черноморского региона, предлагает консалтинговые услуги и организует отраслевые конференции. По сути, эти две структуры претендуют на качественный анализ различных отраслей и рынков азербайджанской экономики для внешнего инвестора, прежде всего российского. Обзоры и деятельность ЦАЭРК в этой связке имеет первостепенное значение, учитывая, что данный аналитический центр является прямым поставщиком в СМИ и официальным комментатором аналитической и статистической информации азербайджанского правительства. Но обработка информации лишь часть задач ЦАЭРК. Установочные задачи структуры - сбор данных и подготовка базовых документов для проведения реформ. Именно это являлось основной целью создания Центра в апреле 2016 года. Уже тогда, из распоряжения Ильхама Алиева было видно, что экономический блок администрации президента видит глобальные изменения условий мировой экономики, напрямую влияющих на будущее Азербайджана. Необходимость не просто отдельной реформы, а постоянного регулярного процесса усовершенствования управления, видит задачу держаться в нарастающем темпе новых технических решений и концептуальных подходов.

Поэтому ЦАЭРК создавался как следующее передаточное звено в реализации тех тенденций, которые Ильхам Алиев напрямую получал от общения с топ-руководством и владельцами ведущих мировых корпораций и банков развития. Если посмотреть список встреч Алиева на форумах в Давосе, то мы увидим весь спектр ключевых флагманов технологических и финансовых сфер мировой экономики, от Cisco до British Petroleum, от цифровых платформ Palantir до решений городских вопросов электроснабжения и освещения Signify, от глав ведущих банков, до лидеров консалтинга, как McKinsey, десятки других... Однако всю эту практику нужно адаптировать и разобрать по существу, что из новых тенденций применимо в азербайджанских реалиях. Как оказалось, роль ЦАЭРК стала одна из ключевых в разработки "дорожных карт" реформ, центр появляется почти следом после распоряжения Алиева от 16 марта 2016 о начале разработки «Главных направлений стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики». В Баку началась работа нескольких команд экономистов и чиновников в рамках созданной Рабочей группы. С участием азербайджанских и западных экономистов, рекомендаций консалтинговой компании McKincey были разработаны программы по одиннадцати основным секторам экономики. В последующем, на этой основе были разработаны планы мероприятий на 2016-2020 годы, долгосрочный взгляд на период до 2025 года и целевой взгляд на период после 2025 года. Проекты были вынесены на открытое обсуждение, а при составлении итогового документа к декабрю 2016 года приняты к сведению многочисленные мнения и предложения заинтересованных сторон из среды бизнеса и общественных организаций. В статье на сайте ОЭСР указано, что в работе участвовало "более 300 участников из 36 государственных учреждений, частный сектор, научные круги и гражданское общество (41 НПО)". Оценив подходы ЦАЭРК, в 2019 году Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) наградила азербайджанский мозговой Центр наградой «IP Enterprise Trophy» за успешную разработку и внедрение «Модели управления экономическими реформами». По существу, "дорожные карты" стали общенациональным проектом.