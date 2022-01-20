В церемонии приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, депутаты Кямал Джафаров, Рамин Мамедов, глава исполнительной власти Сабирабадского района Сирагеддин Джаббаров и начальник отдела образования Сабирабадского района Пахливан Гараев.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, сначала делегация посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, где были возложены цветы. В рамках визита состоялась церемония открытия после капитального ремонта полной средней школы имени Миргусейна Мамедова села Низами Сабирабадского района.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в школе.

Было отмечено, что новопостроенная школа рассчитана на 624 места. Всего в школе 19 классных комнат, 3 кабинета лаборатории, 2 кабинета технологии, 2 кабинета информатики, кабинет допризывной подготовки молодёжи, класс дошкольной подготовки, актовый зал рассчитанный на 96 мест, спортивный зал, библиотека и столовая рассчитанная на 100 мест.

Затем состоялось открытие Центра STEAM в средней школе № 1 им. Мирзы Алекпера Сабира в Сабирабаде.