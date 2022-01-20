В африканской стране военные взбунтовались и задержали президента
Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата.
В свою очередь находящийся в буркинийской столице Уагадугу корреспондент радиостанции Radio France Internationale информировал, что многочисленные источники подтверждают арест президента Каборе. По информации радиостанции, мятежники требуют отставки Каборе с поста главы государства. Соответствующее официальное заявление мятежников должно появиться в ближайшие несколько часов.
AFP сообщило, что перед зданием государственного телевидения утром в понедельник появились солдаты в масках. Согласно информации, в течение всей минувшей ночи власти и руководство мятежников вели переговоры, которые завершились безрезультатно.
По информации Associated Press, неизвестно, находился ли в резиденции сам Каборе, однако очевидцы сообщили что слышали вертолеты, которые пролетали над зданием резиденции.
Восстание военных на нескольких базах страны произошло 23 января. Мятежники потребовали немедленной отставки президента, полной смены военного командования, а также освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, осужденного в 2015 году за попытку переворота, сообщает РИА Новости. В стране указом президента введен комендантский час, закрыты образовательные учреждения.