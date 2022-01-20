В африканской стране военные взбунтовались и задержали президента

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата.

В свою очередь находящийся в буркинийской столице Уагадугу корреспондент радиостанции Radio France Internationale информировал, что многочисленные источники подтверждают арест президента Каборе. По информации радиостанции, мятежники требуют отставки Каборе с поста главы государства. Соответствующее официальное заявление мятежников должно появиться в ближайшие несколько часов.