Калашников «расстрелял» Саркисяна
«Я думаю, что президент Армении просто не хочет тянуть узду, выполнять дальше обязанности, которые связаны с тяготами принятия очень непопулярных для Армении решений, в том числе коридоры, инфраструктура, налаживание отношений с соседями». Об этом в интервью агентству «Спутник» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
По его словам, Армен Саркисян оказался лишним человеком и в вопросах войны, и в вопросах мира - он оказался лишним человеком.
«Это если грубо сказать, сам он об этом сказал мягче. Саркисян больше не хочет делить ответственность за происходящее с премьер-министром Николом Пашиняном, в чьих руках и находится реальная власть в стране», - отметил политик Калашников.
Российский депутат также подчеркнул, что уход президента со своего поста не является правильным решением.
«Я бы сказал, это не самая ответственная политика, но не мне оценивать президента чужой стран. Но вот он так решил. При этом ни за, ни против политики Пашиняна ничего не сказал. Он решил аргументы несколько другие применить. Мне кажется, что в данной ситуации, в ситуации очень серьезного кризисного решения по Армении и армянским проблемам, уходить не очень правильно. Опять же – это его мнение», - заметил Калашников.
Он также заявил, что в отличие от Пашиняна Саркисян оказался не тем политиком, на которого «можно такую ношу взвалить, так как он человек других амбиций».
«Не случайно, когда начался кризис, он начал на Запад обращаться. Побежал туда, чуть ли не в НАТО ездил, когда был конфликт. В Брюссель поехал, в Бельгию. Он и сам с Запада приехал в Армению. А знаете, жить на Западе красиво. Но простым армянам от этого легче не жилось все эти 30 лет», - заключил Калашников.
Напомним, что президент Армении Армен Саркисян в воскресенье вечером подал в отставку, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие для государства и нации вопросы.