Калашников «расстрелял» Саркисяна

15:08

«Я думаю, что президент Армении просто не хочет тянуть узду, выполнять дальше обязанности, которые связаны с тяготами принятия очень непопулярных для Армении решений, в том числе коридоры, инфраструктура, налаживание отношений с соседями». Об этом в интервью агентству «Спутник» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, Армен Саркисян оказался лишним человеком и в вопросах войны, и в вопросах мира - он оказался лишним человеком. «Это если грубо сказать, сам он об этом сказал мягче. Саркисян больше не хочет делить ответственность за происходящее с премьер-министром Николом Пашиняном, в чьих руках и находится реальная власть в стране», - отметил политик Калашников.

Российский депутат также подчеркнул, что уход президента со своего поста не является правильным решением. «Я бы сказал, это не самая ответственная политика, но не мне оценивать президента чужой стран. Но вот он так решил. При этом ни за, ни против политики Пашиняна ничего не сказал. Он решил аргументы несколько другие применить. Мне кажется, что в данной ситуации, в ситуации очень серьезного кризисного решения по Армении и армянским проблемам, уходить не очень правильно. Опять же – это его мнение», - заметил Калашников.