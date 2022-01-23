Южная Корея разморозила часть иранских активов

Власти Южной Кореи разморозили незначительную часть иранских средств для оплаты задолженности Тегерана ООН, основная же часть активов остается заблокированной. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

"К сожалению, долг Южной Кореи перед Ираном все еще не выплачен, а переговорный процесс двигается очень медленно. Лишь незначительная часть наших средств в Корее была отправлена в ООН, чтобы Ирану вернули право голоса", - цитирует Хатибзаде агентство IRNA.

Ранее Южная Корея оплатила задолженность Ирана по взносам в ООН в размере $18 млн из заблокированных по запросу США иранских активов. Оплата прошла при посредничестве американской стороны. В результате Тегерану было возвращено право голоса в Генеральной ассамблее ООН.