Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм не намерен поставлять вооружение в Украину из-за строгости правил экспорта. Об этом глава МИД страны сказала журналистам перед заседанием министров иностранных дел стран - членов Евросоюза в Брюсселе.

По ее словам, Швеция не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

«Мы поддерживаем Украину по многим вопросам: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, и большая помощь в области реформ. Мы также готовы участвовать в сотрудничестве по кибербезопасности, если Украина этого захочет», - сказала Линде.