ОАО "Азеришыг" начало новый крупномасштабный проект, направленный на модернизацию и реконструкцию электроэнергетической сети в регионах в течение 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг", в рамках проекта в течение года будет полностью реконструирована электросеть более 100 сел и населенных пунктов в различных регионах страны.

В настоящее время работы в рамках данного проекта начались в 3 населенных пунктах Сабирабадского района. Электрические сети реконструируются в селах Алиламбейли, Агасан и Чол Агамедли. Устаревшие трансформаторные подстанции, электропроводка, деревянные опоры и счетчики, находящиеся в эксплуатации с 1970-х годов, заменяются новыми.