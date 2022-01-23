«Азеришыг» восстанавливает электросети в селах Сабирабада ФОТО, ВИДЕО
ОАО "Азеришыг" начало новый крупномасштабный проект, направленный на модернизацию и реконструкцию электроэнергетической сети в регионах в течение 2022 года.
Как сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг", в рамках проекта в течение года будет полностью реконструирована электросеть более 100 сел и населенных пунктов в различных регионах страны.
В настоящее время работы в рамках данного проекта начались в 3 населенных пунктах Сабирабадского района. Электрические сети реконструируются в селах Алиламбейли, Агасан и Чол Агамедли. Устаревшие трансформаторные подстанции, электропроводка, деревянные опоры и счетчики, находящиеся в эксплуатации с 1970-х годов, заменяются новыми.
В селе Алиламбейли за короткие сроки установили 5 комплектных трансформаторных пунктов различной мощности, которые питают 210 домов. Обновлено около 22 км линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. В селах Агасан и Чол Агамедли планируется установка 7 комплектных трансформаторных пунктов современного типа. Три из них уже доставлены.
В сообщении отмечается, что с начала работ на территории этих 3 сел установлено в общей сложности 1 600 опор, проложено около 39 км линий электропередачи 0,4 кВ. Обновляются и счетчики. После полного завершения реализации проекта в трех селах будет улучшено электроснабжение 369 абонентов.