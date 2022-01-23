Министерство культуры выступило с заявлением в связи с командой КВН «Шуша»

На 33-м Международном фестивале команд КВН («КиВиН-2022»), проходящем в российском городе Сочи, команду из Азербайджана «Шуша» не допустили во второй тур из-за ее названия. Руководство команды приняло решение временно сменить название на «Бута», но потом вернула себе название «Шуша» и снялась с фестиваля. Коллектив будет выступать в питерской лиге КВН.

Как сообщает Qafqazinfo, Министерство культуры Азербайджана выступило с заявлением по данному факту.

«В Министерство культуры не поступало никаких обращений по этому вопросу. Данная команда не имеет никакого отношения к министерству», - говорится информации ведомства.