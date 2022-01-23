Песков: Путин принимает меры, чтобы обеспечить безопасность России

"Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

"Именно мы стали инициатором переговоров, консультаций [по гарантиям безопасности для РФ] и мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны и способствуют тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций", - добавил он.

Россия ждет отдельный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности не только от США, но и от НАТО, сказал представитель Кремля.

Песков не стал детально останавливаться на том, намерена ли Москва публиковать письменные ответы Запада на свои предложения по теме гарантий безопасности. "Я бы предпочел не вдаваться сейчас в такие гипотетические рассуждения. Давайте не будем обсуждать ответ, который еще не получен, - сказал пресс-секретарь российского лидера, говоря о диалоге с Вашингтоном. - Давайте сначала его получим". То же самое, по его словам, касается и ответа со стороны НАТО. "Все-таки мы предпочитаем сначала его получить", - добавил Песков.