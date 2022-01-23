Кремль заговорил об угрозе войны

Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, Россию это не может не беспокоить. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить", - сказал Песков, отметив, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее, передает ТАСС.

"Угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее", - сказал представитель Кремля.

Москва хотела бы, чтобы страны НАТО в каждом новом своем заявлении призывали украинские власти даже не помышлять о возможности силового урегулирования в Донбассе, сказал Песков.