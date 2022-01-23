Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:02

Ситуация на газовом рынке Европы значительно смягчилась, но все же напряженность сохраняется. Цены на газ снизились вдвое и колеблются в районе 1000 долларов за тысячу кубометров, что отдаляет перспективу стабилизации. И Европе приходится искать новые варианты для обеспечения устойчивой и системной стабильности. Добиться этого сложно, особенно на фоне катастрофически ухудшающихся отношений с Россией - главным поставщиком газа в Европу. Это видно и из заявления главы МИД Австрии Александера Шалленберга в интервью газете Die Presse. Политик открыто признается: «Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России... Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество». И на этом фоне как-то неубедительно звучат его слова о том, что в случае «вторжения» России в Украину против Москвы будут введены масштабные санкции, однако газовой сферы и газопровода «Северный поток-2» они не коснутся.

Да, Шалленберг в классическом европейском духе отметил, что ряд требований России по безопасности неприемлемы, особенно по части интеграции Украины в НАТО и восстановления статус-кво 1997 года. Он также предупредил, что в случае военной агрессии против Украины президенту России Владимиру Путину придется считаться с обширными экономическими и финансовыми санкциями. И призвал к открытому диалогу с Россией. Министр, видимо, достаточно ясно представляет себе, что санкциями Евросоюза Россию не остановить. К тому же Москве ничего не стоит разом перекрыть все газовые задвижки в Европу. И не случайно, наверное, на этом фоне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что примет участие в февральских конференциях в Азербайджане и США, чтобы обсудить пути увеличения поставок газа в Европу. Примечательно, что с этим заявлением она выступила после встречи с министрами энергетики континента во Франции. А это уже прямо указывает на то, что Европа приступила к поиску путей преодоления возможных осложнений. Открыто отмечается, что Евросоюз ведет переговоры с партнерами о возможности увеличения поставок газа. Кризис газоснабжения в Европе из-за дефицита поставок газа из России привел к росту цен на энергоносители. Что заставляет Старый континент обратить взор на азербайджанский газ.