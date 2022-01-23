Желающие воспользоваться бесплатной юридической помощью должны зайти на сайт и, перейдя в раздел “Контакты”, заполнить соответствующую форму обращения.

Граждане Азербайджана теперь могут получить онлайн-поддержку и бесплатную юридическую помощь посредством сайта проекта «ProDemos – для народа».

Хотелось бы отметить, что “ProDemos – для народа” является совместным проектом Коллегии адвокатов Азербайджана и ELSA (Европейской ассоциации студентов-юристов). Основной целью данного проекта является доведение законодательства до народа простым языком и осуществление правового просвещения.

С этой целью команда молодых юристов через социальные сети ежедневно представляет подписчикам различные тематические публикации о правовой системе страны и последних изменениях в законодательстве.

Для получения подробной информации о процедуре подачи заявки вы можете посмотреть обучающее видео по ссылке.