В аэропорту Стамбула приостановлены полеты

Аэропорт Стамбула в понедельник объявил о приостановке выполнения рейсов из-за снегопада. Об этом сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что на данный момент руководство аэропорта планирует, что приостановка продлится около часа. Наземным службам необходимо время для расчистки взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек.

Стамбульский аэропорт является одним из наиболее загруженных транспортных хабов региона. Синоптики ранее предупредили жителей Стамбула о мощных снегопадах, которые накроют город и его предместья на несколько дней.